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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأقوى في فئته .. تسريب مواصفات بطارية وشحن Xiaomi 18 Fold

هاتف شاومي 18 فولد
هاتف شاومي 18 فولد
لمياء الياسين

تشير التسريبات إلى أن شركة شاومي ستكشف النقاب عن هاتف Xiaomi 18 Fold في الصين مطلع سبتمبر. 

وقبل الإطلاق، أكدت الشركة أنه سيُزود بشريحة Xring O3 الجديدة كليًا بتقنية 3 نانومتر، وسيكون أول جهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR6 من الجيل التالي. 

ويبدو أنه من المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حوله في الأيام التي تسبق الإطلاق.

 وفي الوقت نفسه، كشف المسرب Bald Panda عن سعة البطارية وقدرات الشحن للجهاز.

تسريب تفاصيل شحن وبطارية هاتف شاومي 18 فولد

بحسب المُسرّب، سيحتوي هاتف Xiaomi 18 Fold على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، ما يجعله أكبر من الهواتف القابلة للطي الأخرى المتوفرة في السوق. للمقارنة، يمتلك هاتف Galaxy Z Fold 8 بطارية أصغر بسعة 4880 مللي أمبير، بينما يمتلك هاتف Huawei Pura X View بطارية أكبر قليلاً بسعة 5300 مللي أمبير. كما كشف المُسرّب أن الجهاز سيدعم الشحن السلكي بقوة 67 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

 هاتف شاومي 18 فولد

ميزات هاتف  Xiaomi 18 Fold

بحسب تسريبات أخرى، سيأتي هاتف Xiaomi 18 Fold بشاشة قابلة للطي قياس 7.6 بوصة، وسيعمل بنظام تشغيل Android 17 المبني على HyperOS 4. ومن المتوقع أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. أما لأغراض الأمان، فسيحتوي على مستشعر بصمة جانبي.
إلى جانب هاتف Xiaomi 18 Fold، ستعلن الشركة عن جهاز لوحي جديد يُدعى Xiaomi Pad 9 Pro Max، والذي سيحتوي أيضاً على شريحة Xring O3. أما باقي تفاصيل هذا الجهاز فلا تزال طي الكتمان.

هاتف Xiaomi 18 Fold بطارية ضخمة شركة شاومي ذاكرة وصول عشوائي

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