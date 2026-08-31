نائب يطالب بإنشاء منصة إلكترونية لمتابعة تصدير المنتجات المصرية

طالب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، تدشين منصة إلكترونية متكاملة لمتابعة منظومة التصدير المصرية، وربط الشركات المصدرة بالجهات الحكومية والتمويلية واللوجستية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة أعداد الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لضمان سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين ورفع كفاءة منظومة التصدير.

وقال عبد اللطيف، إن المنصة المقترحة يجب ألا تقتصر على تقديم المعلومات والخدمات للشركات، وإنما تمتد إلى متابعة رحلة المنتج المصري منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى الأسواق الخارجية، مع إتاحة آلية واضحة لرصد تعليقات المستوردين والعملاء على المنتجات المصرية، وتحليلها والاستفادة منها في تطوير جودة المنتجات وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وجود رقابة مستمرة وفعالة على هذه المنظومة، بحيث يتم رصد أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بجودة المنتجات أو المواصفات أو عمليات الشحن والتأمين والتسليم، وسرعة إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أن التعامل السريع مع الملاحظات يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على سمعة المنتج المصري وبناء الثقة مع الأسواق الخارجية.

وأكد عبد اللطيف، أن نجاح مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» يتطلب الانتقال من مجرد زيادة عدد الشركات المصدرة إلى بناء منظومة تصديرية مستدامة تعتمد على البيانات والمتابعة والتقييم المستمر، مطالبًا بأن تتضمن المنصة مؤشرات أداء واضحة لكل قطاع وسوق تصديري، بما يسمح بقياس النتائج بصورة دورية، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتوجيه الدعم والتدريب والاستثمار نحو المجالات الأكثر قدرة على تحقيق زيادة حقيقية ومستدامة في الصادرات المصرية.