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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار السويس| حملات لرفع الإشغالات والتعديات.. ومتابعة التحول الرقمي وأرشفة تراخيص المباني

أخبار السويس اليوم.. أبرز الأحداث والمشروعات والخدمات بالمحافظة
أخبار السويس اليوم.. أبرز الأحداث والمشروعات والخدمات بالمحافظة
محمد ثروت

شهدت محافظة السويس خلال الساعات الماضية عددا من التحركات والمشروعات المهمة في مقدمتها وضع حجر أساس مصنع جديد للمنتجات الصحية بالعين السخنة إلى جانب جولات ميدانية لمتابعة الخدمات وأعمال التطوير بعدد من الأحياء

إنشاء مصنع للمنتجات الصحية بالعين السخنة

شهدت المنطقة الصناعية بالعين السخنة وضع حجر الأساس لمصنع للمنتجات الصحية. 

وأكد محافظ السويس أن المشروع يمثل إضافة جديدة للاستثمارات الصناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية موقع السويس والبنية الأساسية والموانئ وشبكات النقل في جذب المزيد من المشروعات .

كما شدد على دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام المشروعات الجديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل معربا عن تطلعه لبدء تشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة 

نائب محافظ السويس يتفقد الأحياء لمتابعة الخدمات والتطوير

أجرى الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس، جولة ميدانية بعدد من أحياء المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات ومعدلات تنفيذ مشروعات التطوير تنفيذا لتوجيهات المحافظ 

وشملت الجولة متابعة أعمال الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بحي السويس وتفقد المركز التكنولوجي بحي فيصل للتأكد من انتظام العمل وسرعة إنهاء معاملات المواطنين 

متابعة التحول الرقمي وأرشفة تراخيص المباني

تابع نائب المحافظ أعمال التحول الرقمي، خاصة مشروع أرشفة تراخيص المباني إلكترونيا بهدف الحفاظ على الملفات والبيانات وسرعة الوصول إليها ورفع كفاءة الخدمات الحكومية 

حملات لرفع الإشغالات والتعديات بحي الصباح

وفي حي الصباح تابع الدكتور محمد علام حملات رفع الإشغالات والتعديات، إلى جانب أعمال الإنارة ومشروعات الخطة الاستثمارية والتطوير العمراني مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة 

متابعة الخدمات الصحية بمدينة 24 أكتوبر

واختتم نائب محافظ السويس جولته بتفقد الوحدة الصحية بمدينة 24 أكتوبر لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات الوحدة لتحسين مستوى الرعاية الصحية بالمنطقة.


 

محافظة السويس المنطقة الاقتصادية طريق العين السخنة المجمع الطبي رقع كفاءة

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