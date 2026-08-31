قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراجة كبيرة لـ 550 ألف أسرة.. توجيه عاجل بشأن عدادات المباني المخالفة
ميسي يعلن اعتزاله الدولي مع الأرجنتين برسالة مؤثرة
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الطيران المدني تعزز تنافسية مصر وتدعم الاقتصاد الوطني
برئاسة مدبولي.. القومي المياه يعتمد دليل مواجهة حوادث التلوث بنهر النيل
قبل تأخير الساعة .. دليلك لمعرفة موعد التوقيت الشتوي وضبط الموبايل والأجهزة
مفتي الجمهورية: رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء تعكس إدراكا عميقا لأهمية الأسرة
رسميًا .. الهلال السعودي يعلن إنهاء عقده مع بنزيما
فيضانات نيبال| ارتفاع عدد القتلى إلى 955 شخصا و4471 في عداد المفقودين
ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية : حوادث الاعتداء على المرأة تستوجب دراسة مجتمعية ونفسية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أعربت النائبة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن بالغ أسفها وألمها إزاء عدد من الوقائع التي شهدها المجتمع المصري خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت اعتداءات على سيدات مصريات، مؤكدة أن خطورة هذه الحوادث لا تقتصر على بشاعة تفاصيلها، وإنما تمتد إلى ما تكشفه من تراجع بعض القيم المجتمعية الأصيلة، وفي مقدمتها الشهامة والمروءة واحترام المرأة وبر الوالدين.

حوادث الاعتداء على المرأة

وقالت النائبة سوزي سمير إن إحدى الوقائع تمثلت في تعرض فتاة للاعتداء والاختطاف على يد مجموعة من الشباب في أحد الأماكن المزدحمة، مشيرة إلى أن المشهد يثير العديد من التساؤلات حول دور المجتمع في حماية أفراده، خاصة أن الواقعة حدثت في مكان عام وأمام المواطنين.

وأضافت: «بعيدًا عن المتهمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، فإن السؤال الأهم هو: أين كان رد فعل المحيطين بالواقعة؟ ولماذا لم يتحرك أحد للدفاع عن فتاة تتعرض لمثل هذا الاعتداء؟ إن قيم الشهامة والمروءة التي تربينا عليها كانت تفرض على كل من يشاهد مثل هذا المشهد أن يتدخل لحماية إنسانة معرضة للخطر».

وأكدت أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وصول بعض الفتيات إلى مرحلة يخشين فيها طلب المساعدة من المحيطين بهن، خشية أن يتحول ضعفهن إلى فرصة جديدة للاستغلال أو الاعتداء، معتبرة أن «وصول المرأة إلى هذه الدرجة من الخوف وانعدام الثقة فيمن حولها يمثل جرس إنذار حقيقيًا للمجتمع».

وتطرقت عضو مجلس الشيوخ إلى واقعة أخرى شهدت اعتداء شابين على والدتهما لإجبارها على التوقيع والتنازل عن شقة، معتبرة أن هذه الواقعة تمثل صدمة إنسانية ومجتمعية تتجاوز مجرد كونها جريمة اعتداء.

وقالت إن «الأم، أياً كانت الخلافات أو النزاعات حول الملكية، لها مكانتها وحرمتها، وكان الأولى أن تحظى بالتكريم والرعاية في مرحلة الكبر، لا أن تتعرض للإهانة والاعتداء على يد أبنائها».

وشددت النائبة على أن مثل هذه الوقائع تفرض ضرورة التوقف أمام الأسباب التي دفعت أبناءً إلى ارتكاب أفعال بهذه القسوة تجاه والدتهم، والتساؤل عن مدى تأثير التربية والتعليم والأسرة والمجتمع في تشكيل وعي وسلوك الأجيال الجديدة.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة سوزي سمير أن المواجهة لا يجب أن تكون أمنية فقط، رغم أهمية وحتمية الدور الأمني في ضبط مرتكبي الجرائم وتطبيق القانون.

ووجهت الشكر إلى رجال وزارة الداخلية على سرعة التحرك في الوقائع المشار إليها، ونجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، مؤكدة أن سرعة التعامل مع تلك الأحداث أسهمت في طمأنة المواطنين وتعزيز شعورهم بأن القانون حاضر وقادر على حماية المجتمع.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب، إلى جانب تطبيق القانون، فتح الباب أمام الدراسات النفسية والاجتماعية المتخصصة لتحليل مثل هذه السلوكيات، والبحث في الأسباب التي قد تدفع بعض الشباب إلى ارتكاب جرائم بهذه الدرجة من العنف أو التجرد من القيم الإنسانية.

وأوضحت أن المطلوب هو معرفة ما إذا كانت هذه الوقائع تمثل حالات فردية واستثنائية، أم أنها تعكس وجود أنماط سلوكية أوسع تحتاج إلى تدخل مبكر، فضلًا عن وضع آليات علمية للتعامل مع هذه النماذج وحماية المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.

وأكدت النائبة أن الوقاية تبدأ من التربية والتنشئة، مطالبة بتفعيل الدور التربوي للمدارس، وتعزيز دور الأسرة، إلى جانب تنشيط الدور التوعوي والاجتماعي لدور العبادة، بما يسهم في إعادة ترسيخ قيم احترام المرأة، وبر الوالدين، والتكافل، والشهامة، والمروءة، واحترام الآخر.

واختتمت النائبة سوزي سمير حديثها بالتأكيد على أن حماية المجتمع لا تتحقق بالقانون وحده، وإنما بتكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، والعمل على استعادة منظومة القيم التي طالما شكلت حصنًا للمجتمع المصري، مشددة على أن «المطلوب ليس فقط أن نعاقب من يرتكب الجريمة، وإنما أن نفهم كيف وصل إلى ارتكابها، وأن نمنع تكرارها قبل أن يدفع المجتمع ثمنًا أكبر».

البرلمان الناب مجلس الشيخ الداخلية ناب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

الدوري المصري

جهاد جريشة: أعضاء لجنة الحكام يحللون الدوري السعودي.. وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم

عمر سيد معوض

عمر سيد معوض يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030

فريق البنك الأهلي

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبترول أسيوط في الدوري المصري

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد