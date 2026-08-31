في ظروف غامضة .. كواليس القبض على شاب أنهى حياة زوجة شقيقه بماء النار بملوي

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة لحادث قيام شاب بمدينة ملوي جنوب المنيا ، بإنهاء حياة زوجة شقيقه بعدما ألقى عليها مادة حارقة "ماء النار" مما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة أودت بحياتها في الحال، تم القبض على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوصول سيدة إلى المستشفى التخصصي جثة هامدة، إثر إصابتها بجروح وحروق شديدة.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ملوي إلى محل الواقعة للفحص والمعاينة، حيث تبين من التحريات الأولية أن متهمًا ألقى مادة حارقة "ماء النار" على زوجة شقيقه وتدعى " و . س" 37 سنة وتقيم بمدينة ملوى مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها ، تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى ارتكابه ، تم القبض على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

