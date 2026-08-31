بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لمصرع 3 أشخاص واصابة 12 في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، والذي اسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين جميعهم من احدي قري مركز ملوي جنوب المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، تلقي بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي ، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والشرطة الي موقع البلاغ وتبين مصرع رقيه . ط . ع 42 سنه، ونوره . ع . س 28 سنه، وحماده . ع . ع 51 سنه، جميعهم من إحدى قرى مركز ملوى .

وإصابة 12 آخرين هم محمد . م . ن 6 سنوات ، وسلمى . ع . ع 10 سنوات ، وهنيه . ط . ع 46 سنه، وراويه . ا . م 24 سنة، ومحمد . ا . م 3 سنوات، وحور . ا . ف 3 سنوات، وعمار . م . ع 20 سنه، وخالد . ا . م 12 سنه طالب، وساره . ا . م 23 سنه، وعلاء . م . ش سائق الميكروباص، وعبد الرحمن . ح . ع 23 سنه، ومى . م . ح 20 سنه،جميعهم من إحدى قرى مركز ملوى

تم نقل المصابين والضحايا الي المستشفي والتحفظ علي المركبة وقائدها تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

