شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبترول أسيوط في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريق البنك الأهلي وبترول أسيوط من المباراة التي تقام بينهما عصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبترول أسيوط

وجاء الشوط الأول متوسط من الناحية الفنية من جانب فريق البنك الأهلي وبترول أسيوط لينتهي بالشوط بدون أهداف .



وجاء تشكيل بترول أسيوط كالتالي:

حراسة المرمى: أمجد يوسف

الدفاع: زياد طارق، محمود عوكل، أحمد شكري، محمود علاء

الوسط: أبو بكر فوزي، عبدالرحمن الخميسي، مصطفى صدفة.

الهجوم: بوندي، أحمد يونس، أحمد خالد



فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمد نصر ، داو سيريل، أحمد متعب، مصطفى دويدار

خط الوسط: علي حمدي، رشاد المتولي ، مودي ناصر، أحمد مدبولي

خط الهجوم: ياو أنور ، أحمد ياسر ريان

يدخل بترول أسيوط المباراة محتلًا المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع عشر بدون رصيد.

يسعى بترول أسيوط إلى تحقيق الفوز الأول له بالدوري الممتاز بعد عودته مجددًا، حيث خاض أول جولتين وتعادل فيهما أمام منتخب السويس بتروجت وسموحة على الترتيب.

مدرب البنك الأهلي: العقوبات على اللاعبين «واردة».. واللامبالاة وفقدان الشجاعة «مرفوضان»

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن الفريق بحاجة إلى إظهار شخصية أقوى داخل الملعب، مشددًا على ضرورة التعامل بجدية مع حالة اللامبالاة التي ظهرت من اللاعبين خلال المباراة أمام الزمالك.

وقال المدير الفني: "إحنا محتاجين تكون شخصيتنا في الملعب أقوى من كده، واللي حصل مش مقبول؛ لأن فيه حالة من اللامبالاة من اللعيبة وده ما نسمحش بيه أبدًا".

وأضاف بشأن العقوبات المحتملة على اللاعبين: "بالنسبة للعقوبات على اللعيبة، لازم الإدارة يكون ليها دور في القصة دي مع اللعيبة، ووارد جدًا يكون فيه عقوبات ووقفة".