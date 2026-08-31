جهاد جريشة: أعضاء لجنة الحكام يحللون الدوري السعودي.. وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم

انتقد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أسلوب عمل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن كثرة ظهور أعضاء اللجنة ورئيسها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أمر غير مسبوق.

وقال جريشة في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «كل أعضاء لجنة الحكام ورئيس اللجنة موجودين 24 ساعة على السوشيال ميديا والقنوات، بمداخلات وكلام، ونفس الأحداث القديمة بتتكرر تاني».

وأضاف: «الأغرب أن أكثر من 3 أو 4 من أعضاء اللجنة بيحللوا مباريات الدوري السعودي، وده مش موجود في أي لجنة في العالم، لا لجنة الحكام في الكاف ولا فيفا ولا أي لجنة حكام في الدول العربية».

وتابع: «مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، مش هييجي يحلل الدوري المصري، لكن عندنا 3 أو 4 من أعضاء لجنة الحكام في الاتحاد المصري بيحللوا الدوري السعودي».

وعن تقييم الموسم الماضي، أوضح جريشة: «الموسم اللي فات مش أحسن حاجة، لكنه مش كله سلبيات ولا كله إيجابيات، فيه إيجابيات وفيه سلبيات، وأي لجنة في العالم لما تمسك لجنة الحكام في الاتحاد المصري طبيعي يبقى عندها إيجابيات وسلبيات».

وواصل: «بنفس المعيار اللي أنت بتشوف بيه الموسم اللي فات وبتقول إنه كان الأسوأ، أنا بنفس المعايير هشوف الموسم اللي كان في وجودك وتسبب في دخول الأجانب لمصر إنه كان الأسوأ».

وأشار الحكم الدولي السابق إلى واقعة تحكيمية في الدوري السعودي، قائلًا: «أنا بعت على الواتساب إمبارح حالة في الدوري السعودي لنادي الاتحاد، وطلع رئيس لجنة الحكام بصوته يحللها، وأنا أتمنى إنه يطلع يحلل حالات الدوري المصري بصوته».

وأوضح: «الحالة دي قال عنها إن التحامها طبيعي ومفيهاش حاجة، وهي نفس لعبة ركلة جزاء الأهلي في اللقاء الأول أمام إنبي».

وشدد جريشة على أنه لا يدافع عن أي طرف، قائلًا: «أنا مش ضد الأهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز، أنا بتكلم في حالة نتقي ربنا فيها. إحنا عايزين العدالة، ولازم يكون فيه شفافية».

وعن أزمة كريم حسن شحاتة ومحمد معروف، أكد جريشة ضرورة التعامل معها بشكل أكثر شفافية، قائلًا: «موقف زي بتاع كريم حسن شحاتة لازم يكون فيه شفافية، مينفعش يتعامل معاه ببيان».

واختتم: «لو أنا موجود كرئيس لجنة الحكام، أوتوماتيك اللقطة التحكيمية مع تسجيل الصوت بتاع الحكم لازم يتعرضوا للناس. مهما قلت، محدش هيصدقك، لكن الحقيقة بتيجي منين؟ بتيجي من إنك تعرض اللقطة التحكيمية ومعاها تسجيل الصوت اللي حصل».

وأضاف: «لو فيه حوار حصل بين محمد معروف ووائل جمعة، يبقى تنزل صوت الـVAR مع اللقطة، هو ده اللي الناس هتصدقه، وهو ده اللي يقفل كل الأبواب على أي حد يشكك في التحكيم المصري»



