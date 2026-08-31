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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر سيد معوض يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030

عمر سيد معوض
عمر سيد معوض
عمرو مصطفى

قام عمر سيد معوض، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030.

وأنهى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

الأهلي يتراجع عن إعارة عمر معوض 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تراجع النادي الأهلي عن إعارة عمر سيد معوض الي نادي البنك الأهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي قيس بوك : “عاجل الاهلي يتراجع عن اعارة عمر سيد معوض الي البنك الاهلي ويرفض بيعه نهائيا الي نادي زد واجتماع ف الاهلي غدا لبحث مستقبل اللاعب .. اللاعب كان قد انهي كل شئ مع البنك الاهلي علي سبيل الاعاره وفوجئ منذ قليل بقرار الادارة”.

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض

في سياق آخر أكد الإعلامي خالد الغندور، أن شركة التسويق المتعاقدة مع اللاعب الشاب عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، بدأت التحرك خلال الفترة الحالية لتسويق اللاعب مجددًا في أوروبا، ضمن خطة تهدف لتأمين عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، في ظل القناعة بإمكانياته الفنية وقدرته على خوض تجربة احتراف مبكر.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن الشركة تركز بشكل خاص على الدوري الإسباني، على أن يتم جلب عرض رسمي إما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أو على أقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تمهيدًا لعرض الأمر على إدارة الأهلي لاتخاذ القرار المناسب.

عمر سيد معوض الأهلي عصام سراج الدين وائل جمعة أخبار الأهلي

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