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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

موظف بشركة الكهرباء.. التحقيق مع متهم جديد في واقعة إسماعيل دولار

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم جديد في قضية البلطجة الخاصة بإسماعيل دولار، وآخرين، والتي وقعت داخل مجمع كافيهات بمنطقة المقطم.

و;كانت ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الجديد بمحافظة الشرقية في قضية البلطجة الخاصة بإسماعيل دولار، وآخرين، والتي وقعت داخل مجمع كافيهات بمنطقة المقطم، حيث تبين أن المتهم يعمل مدير الصيانة داخل الشركة، وصدر ضده أمر ضبط وإحضار في وقت سابق بشأن القضية.

قررت جهات التحقيق المختصة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس   إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. 

كانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت أمس، حجز إسماعيل دولار وآخرين، في واقعة محاولة قطع الكهرباء عن عدد من الكافيهات بمنطقة المقطم للتحريات .

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تضرر القائم على التصوير من آخرين لمحاولتهم فتح إحدى غرف الكهرباء لقطع التيار الكهربائى عن الكافيهات المستأجرة لهم والكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 أغسطس الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بحدوث مشادة بين طرفين بمجمع كافيهات بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول: (5 من مستأجرى الكافيهات بذات المجمع – مقيمين بالقاهرة)، وطرف ثان (3 مسئولين بالشركة المشرفة على إدارة منطقة الكافيهات – لأحدهم معلومات جنائية).

وتضرر الطرف الأول من الطرف الثانى لتعديهم عليهم بالسب ومحاولتهم قطع التيار الكهربائى المغذى للكافيهات المؤجرة لهم للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية الخاصة بتلك الكافيهات.

وتم ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

البلطجة إسماعيل دولار مجمع كافيهات

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