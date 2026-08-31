الأعلى للإعلام يحيل شكاوى من النقل ونائب بالبرلمان للتحقيق

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من الشكاوى ضد صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع إخباري، تتعلق بنشر أخبار ومعلومات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى الشاكين.

شركة السكك الحديدية



وشملت الشكاوى المقدمة إلى المجلس، شكوى من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والتابعة لوزارة النقل، ضد عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقيام تلك الصفحات باستخدام اسم وشعار الشركة دون الحصول على إذن منها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات ومحتوى غير صحيح، من شأنه الإساءة إلى الشركة وقياداتها والعاملين بها.



كما تلقى المجلس شكوى مقدمة من النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ضد أحد المواقع، بدعوى نشر أخبار غير صحيحة وإسناد وقائع من شأنها المساس باعتبار الشاكي.



وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكاوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.