بسبب كريم حسن شحاتة.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الحياة

قرر المجلس الأعلى للإعلام استدعاء الممثل القانونى لقناة "الحياة" لمخالفة برنامج "كورة كل يوم" تقديم كريم حسن شحاتة للأكواد الإعلامية.

وأوضح المجلس في بيانه أن القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

وأشار البيان إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس قررت استدعاء الممثل القانوني لقناة "الحياة" لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "كورة كل يوم" المذاعة بتاريخ 29 أغسطس الجاري، تقديم كريم حسن شحاتة، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.