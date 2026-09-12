رسمياً.. برشلونة يُجدد عقد المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم حتى 2030 وبشرط جزائي ضخم

أعلن نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لتمديد عقده مع الفريق الأول حتى عام 2030، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية النادي الكتالوني للحفاظ على مواهبه الصاعدة وبناء هيكل هجومي مستقبلي.

وتصدر خبر التجديد غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تحت عنوان "عملية المستقبل"، مؤكدة أن الإدارة أدرجت شرطاً جزائياً ضخماً لحماية اللاعب من مطامع الأندية الأوروبية الكبرى.

وجاء قرار تجديد عقد عبد الكريم بعد مستوياته اللافتة التي قدمها خلال الفترة التحضيرية لبداية الموسم، حيث تمكن من تصدر قائمة هدافي الفريق في الوديات برصيد 4 أهداف، مما نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك.

وتوج اللاعب هذا التألق بمشاركته الرسمية الأولى مع الفريق الأول نهاية شهر أغسطس الماضي أمام فريق رايو فايكانو، ليثبت أقدامه كأحد الحلول الهجومية الواعدة في تشكيلة البلاوجرانا.

وتسعى الإدارة الرياضية لبرشلونة، بقيادة رئيس النادي خوان لابورتا، إلى تأمين القوام الأساسي للاعبي الأكاديمية والشباب لفترات طويلة لتفادي رحيلهم.

وتزامن قرار التجديد للشرقية الشاب مع تحركات مماثلة لتمديد عقود عدد من المواهب الصاعدة الأخرى في النادي، مثل مارك بيرنال وخيرارد مارتين، لضمان استقرار الفريق الفني والمالي خلال السنوات القادمة.