كيتارا الأوغندي يضرب موعدًا مع الأهلي في دور الـ32 بالكونفدرالية

حسم فريق كيتارا الأوغندي تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح منافسًا للنادي الأهلي، بعدما تخطى عقبة مقديشو سيتي الصومالي.

وكرر الفريق الأوغندي انتصاره على منافسه، بالفوز عليه 2-1 في مباراة الإياب، التي أقيمت في الصومال، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1.

كان كيتارا قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، ليؤكد تفوقه ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي في دور الـ32 من البطولة القارية، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في المنافسات الإفريقية.