محافظ الغربية يُسلّم عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية

سلّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، 4 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

جاء ذلك- حسب بيان عن المحافظة اليوم السبت- ضمن التوجيهات الرئاسية، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، بالحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين أمام المواطنين الجادين، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حق الدولة.

وأكد محافظ الغربية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من المحافظة، مشيرًا إلى مواصلة العمل على سرعة فحص وإنهاء الملفات المستوفاة، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، وتسريع معدلات الإنجاز بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أسهمت في تبسيط الإجراءات وإتاحة تقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية.

كما أكد مواصلة المحافظة في تقديم التيسيرات اللازمة، داعيًا المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع في تقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا.