تكريم 1200 من حفظة القرآن الكريم في احتفالية كبرى بكفر غطاطي بالهرم

شهدت منطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم احتفالية كبرى لتكريم أكثر من 1200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، وذلك للعام الرابع على التوالي، وسط مشاركة جماهيرية واسعة تجاوزت 5 آلاف من أهالي البلدة.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات العامة والتنفيذية، من بينهم، وسيم كمال عثمان، عضو مجلس النواب، اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، إلى جانب عدد من علماء الأزهر الشريف، من بينهم الشيخ أحمد سعيد مندور، والدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف.

وتضمنت الاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم وتقديم العديد من الجوائز، من بينها 5 رحلات عمرة، بالإضافة إلى جوائز عينية ومبالغ مالية قيمة، تقديرا لجهود المشاركين وتشجيعا لهم على الاستمرار في حفظ كتاب الله.

وتأتي هذه الاحتفالية للعام الرابع على التوالي، في إطار الاهتمام بتكريم حفظة القرآن الكريم وتشجيع أبناء المنطقة على حفظ كتاب الله والارتباط بتعاليمه.

وشارك في تنظيم وإخراج الاحتفالية عدد من المشايخ واللجان المختلفة، حيث تولى تقديم الحفل الإعلامي أبو بكر بدوي، كبير مذيعي القاهرة الكبرى، فيما كان أحمد رجب المشرف العام على الحفل.

وضمت قائمة المشايخ المشاركين: الشيخ صلاح الدربي، والشيخ أحمد شحات، والشيخ محمد كمال، بينما شارك في لجنة التنظيم كل من أحمد عمران، أحمد جمال، محمود عظيمة، ومصطفى توقة.