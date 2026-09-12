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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غدا..البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 115 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

ثبت البنك المركزي المصري حجم طلبات أذون الخزانة المستهدف طرحها صباح غدا الأحد 13-9-2026 للأسبوع الثاني على التوالي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الاتفاق مع وزارة المالية؛ لبيع أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 115 مليار جنيه بما يعاددل 2.26 مليار دولار.

ويطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أسبوعيا ما بين 2 إلي 3 عطاءات دورية لتمويل عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يبيع البنك المركزي المصري في مزاد عطاءات الخزانة؛ بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه إذ تتضمن أجل 91 يوما بـ40 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه غدا الأحد.

ومع طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 2733 يوما بقيمة 115 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 147 مليار جنيه سيتم طرحها خلال يومي الخميس والإثنين المقبلين.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة سعر الفائدة أجل 91 يوما أجل 273 يوما وزارة المالية

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