ضبط الشاب المتهم بالاعتداء على فتاة وزميلاتها بمحيط حديقة الطفل بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، السبت، من ضبط الشاب المتهم بالاعتداء على فتاة وزميلاتها بالسباب والضرب أثناء ركوبه دراجة نارية "سكوتر" بمحيط حديقة الطفل بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تم تداولها عبر السوشيال ميديا للفيديو الواقعة بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

بتقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب المتهم في الواقعة.

سقوط الشاب المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.