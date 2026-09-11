يقاوم الماء بالكامل,, محرك مرسيدس الجديد بقوة 248 حصانًا

كشفت شركة «هورس باور ترين»، المورد الرئيسي لمحركات 4 أسطوانات لسيارات مرسيدس بنز والفئات الهجينة لعدة شركات عالمية، عن إطلاق محرك B20 الجديد بسعة 2.0 ليتر والمزود بشاحن توربيني، والذي يتميز بكونه أول محرك احتراق داخلي مقاوم للمياه بالكامل وفق معيار IPX8 القياسي.

وصُمم المحرك المطور خصيصًا لتجهيز سيارات الدفع الرباعي والشاحنات المخصصة للطرق الوعرة، مع الملاءمة المباشرة للمنظومات الهجينة التقليدية والهجينة القابلة للشحن الخارجي إضافة إلى منظومات تمديد المدى الكهربائي.

قدرات متقدمة للسير في المياه وتقنيات هندسية للتشغيل تحت الماء

يمتلك محرك هورس B20 القدرة على العمل المتواصل أثناء الغمر في المياه حتى عمق يصل إلى 1.1 متر (نحو 43 بوصة)، وهو معدل يتفوق بحوالي 200 ملم على قدرات خوض المياه في طرازات رانج روفر الشهيرة التي تتوقف عند 35.5 بوصة.

وتعتمد الشركة لتأمين معيار IPX8 على هيكل مدمج ومحكم الإغلاق بالكامل مع حماية متخصصة للمكونات الكهربائية والحساسات والأجسام الدوارة.

كما يتضمن المحرك حساسات رقمية مستمرة لرصد بيئة التشغيل، مما يسمح لوحدة التحكم بتعديل استجابة الخانق وضبط القوة فور غمر المحرك لضمان استمرار المركبة في الحركة دون التعرض للأعطال الميكانيكية.

الأداء الميكانيكي وكفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالمحركات المنافسة

يولد المحرك قوة تتراوح بين 187 و248 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 280 رطل-قدم (380 نيوتن-متر)، مما يوفر طاقة مستقرة تمكن المركبة من صعود المنحدرات الحادة بنسبة ميل تصل إلى 100% (زاوية 45 درجة متصلة) تحت الأجواء الشديدة.

ويعتمد المحرك على دورة ميلر (Miller Cycle) لتحقيق كفاءة حرارية تبلغ 48.4%، إضافة إلى خفض وزنه الكلي ليصل إلى 130 كجم (286 رطلًا)، مما يجعله أخف وزنًا بفارق ملحوظ مقارنة بمحرك بي إم دبليو B48 الرباعي الأسطوانات.

وتتيح هذه المواصفات ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاعتمادية والقوة في الرحلات الميدانية الصعبة.