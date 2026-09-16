تعليم مطروح والأزهر يبحثان تفعيل التوعية الدينية بالمدارس مع انطلاق العام الدراسي

التقى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشيخ عبد اللطيف محمد عبداللطيف مدير الدعوة بالمنطقة الأزهرية والشيخ محمد زغلول كامل موجه أول وعظ مطروح وذلك بمقر ديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ولفيف من القيادات التعليمية.

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمنطقة الأزهرية وسبل تفعيل منظومة التوعية الدينية بالمدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد تحت إشراف رجال الوعظ الديني بالمنطقة الازهرية لترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس أبنائنا الطلاب في سبيل إعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسئولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي.

ورحب الرشيدي بالتعاون مع مؤسسة الأزهر تلك المؤسسة الدينية العالمية الشامخة موجها الإدارات التعليمية بحسن استقبال الأئمة والعلماء التابعين للمنطقة الأزهرية مع انطلاق الدراسة وتنظيم ندوات التوعية الدينية للطلاب وتسهيل مهمتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل.