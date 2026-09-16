البحيرة.. قافلة سكانية بالمحمودية تقدم خدمات طبية فى عدد من التخصصات

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار جهود المحافظة في دعم وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، والتوسع في تنظيم القوافل الخدمية المتكاملة للوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الرعاية اللازمة للمواطنين في أماكن تواجدهم.

وفى هذا السياق، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية قافلة سكانية طبية شاملة بقرية شدرشة التابعة لقرية فيشا، وبالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية.

حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج من خلال العيادات الطبية المختلفة، شملت الباطنة 102 حالة، الأسنان 102 حالة، الرمد على 102 حالة، إلى جانب صرف 8 نظارات طبية للحالات المستحقة.

كما تم تقديم خدمات الكشف والفحص في عدد من المبادرات، شملت الكشف عن الأمراض المزمنة لـ37 حالة، وصحة المرأة لـ32 حالة، والكشف عن الأورام لـ25 حالة.

ليبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الطبية وخدمات المبادرات الرئاسية التي قدمتها القافلة 400 حالة، إلى جانب صرف 8 نظارات طبية بالمجان للحالات المستحقة، بما يعكس أهمية القوافل المتكاملة في الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين بالقرى وتلبية احتياجاتهم بصورة مباشرة.