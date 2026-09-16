محافظ البحيرة تستقبل أعضاء فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أعضاء فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة، في لقاء استهدف التعرف على جهود التحالف وأنشطته وفعالياته المنفذة على أرض المحافظة، إلى جانب استعراض خطته المستقبلية والفعاليات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة لخدمة المواطنين، وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مشيدةً بالجهود التي يبذلها فرع التحالف الوطنى بالمحافظة وما يقدمه من خدمات ومبادرات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بما يضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها، وتعظيم أثر العمل الأهلي والتنموي في خدمة المواطنين.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز الجهود التي قام بها فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أرض المحافظة، والتي شملت تنظيم القوافل الطبية بمختلف التخصصات، وتقديم المساعدات العينية، إلى جانب أعمال إنشاء الأسقف الخشبية وعمل وصلات مياه الشرب بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال جمعيات و مؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة.

كما تم استعراض أبرز الفعاليات والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها مواصلة تنظيم القوافل الطبية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، و الطلاب غير القادرين من خلال سداد المصروفات الدراسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتوزيع الشنط المدرسية للعام الثاني على التوالي.