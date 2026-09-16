رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد معهد مطروح النموذجي لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاربعاء، معهد مطروح النموذجي الابتدائي؛ للاطمئنان على انتظام الحصص الدراسية وتطبيق الخطط والمناهج التعليمية المقررة.

بحضور ياسر العوام، مدير التوجيه الفني، والسيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي بالمنطقة.

المرور على الفصول

شملت الجولة المرور على الفصول الدراسية لمتابعة انتظام الطلاب، والاستماع إلى شرح المعلمين للدروس للوقوف على مدى استيعاب الطلاب، فضلاً عن تفقد الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المقامة بالمعهد، والتي تسهم في بناء وتنمية شخصية الطلاب بصورة متكاملة.

وخلال الزيارة، عقد رئيس المنطقة لقاءً ناقش خلاله عددًا من التوجيهات الفنية والإدارية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للمناهج وتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب.

كما حرص على تشجيع التلاميذ وحثهم على الجد والاجتهاد، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المتميزة التي تبذلها هيئة التدريس والعاملون بالمعهد في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية.