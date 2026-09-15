نقابة معلمي مطروح تتحرك بعد الاعتداء على مدير مدرسة أبو رسوة

أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين بمرسى مطروح رفضها واستنكارها لواقعة الاعتداء التي تعرض لها حامد الدلتوني، مدير مدرسة أبو رسوة، داخل مقر عمله، مؤكدة تضامنها الكامل معه ومساندته في الحصول على حقوقه القانونية.

بيان النقابة

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن الاعتداء وقع أثناء قيام مدير المدرسة بمهام عمله وتطبيق اللوائح المنظمة للعمل، مشيرة إلى أن الواقعة بدأت على خلفية خلاف مع إحدى العاملات بشأن إقامة «كنتين» داخل المدرسة، قبل أن تتطور الأحداث إلى الاعتداء على مدير المدرسة.

وطالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع من يثبت تورطه في الواقعة، ومتابعة التحقيقات أمام النيابة العامة، بما يضمن محاسبة المسؤولين وتطبيق القانون، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه العاملة محل الواقعة.

وشددت النقابة على أن سلامة المعلمين والعاملين داخل المدارس مسؤولية لا تقبل التهاون، مؤكدة أن الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية واحترام المعلم أثناء أداء واجبه يمثلان أولوية أساسية.

واختتم مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بمرسى مطروح بيانه بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم النقابي الكامل للمعلم المعتدى عليه، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة، بما يضمن حفظ حقوقه ورد اعتباره وفقًا للقانون.