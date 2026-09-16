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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح يتابع مسار الدراسة ويؤكد على أهمية ممارسة الأنشطة لصقل شخصية الطالب

خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم على المدارس
خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم على المدارس
ايمن محمود

 تفقد  المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بجولة تفقدية مفاجئة  مسار العملية التعليمية وانضباط العمل اليوم الأربعاء   بمدرستي محمد نجا سعد الثانوية بنات والشهيد أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية وسط مدينة مرسى مطروح بحضور  أيمن شومان مدير إدارة مطروح التعليمية  .

ياتى ذلك في ضوء تكليفات  الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات  اللواء  محمد الزملوط قائد الأقليم بمتابعة مسار الدراسة بالمؤسسات التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد .

تفقد المدارس والفصول 

 وتفقد وكيل الوزارة الحجرات الدراسية والفصول التعليمية متابعا شرح المعلمين للحصص ثم أجري حوارا مثمرا مع أبنائه الطلاب والطالبات حول مزايا نظام البكالوريا المصرية والفرص التعليمية المتعددة التي يتيحها للطالب في سبيل تحسين مستواه العلمى واختيار المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته.

الجد والاجتهاد في طلب العلم 

 ونصح الطلاب بالجد والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم منذ بداية الدارسة وضرورة  الاهتمام بحل ومراجعة النماذج الاسترشادية للمواد الدراسية عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة .

أهمية الأنشطة التربوية 

وتابع وكيل الوزارة حصتي تربية زراعية وتربية رياضية مؤكدا للطلاب أهمية ممارسة الأنشطة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته ثم تابع حصة تربية عسكرية يتم فيها صقل اللياقة البدنية للطلاب مشيدا بتفعيل الأنشطة التربوية والمكتبة وحجرات الأنشطة ومؤكداً أن الأنشطة شريك أساسي في بناء شخصية الطالب وصقل وتنمية مهاراته الفنية .

وأكد مدير المديرية في ختام جولته لمسئولي المدرستين ضرورة التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية والعمل بروح الفريق الواحد مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

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