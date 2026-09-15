رحلات منتظمة لـ "السوبر جيت" بين العلمين والقاهرة ومطروح.. تعرف على المواعيد

يعمل جهاز مدينة العلمين الجديدة، على تعزيز منظومة النقل الداخلي وربطها بخدمات النقل بين المحافظات، لتوفير وسائل انتقالات مريحة ومكيفة للمواطنين، والزوار، والطلاب.

​وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن هذه الجهود تأتي في ضوء توجيهات الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، المستمرة بتطوير وتكامل الخدمات بالمدن الجديدة.

​وتتضمن الخدمات المقدمة تسيير رحلات منتظمة عبر "السوبر جيت" تربط مدينة العلمين الجديدة بكل من محافظتي القاهرة ومطروح، وفق المواعيد الآتية:

​رحلات العلمين الجديدة – القاهرة: 11:30 صباحًا، 2:00 ظهرًا، و5:00 مساءً.

​رحلات القاهرة – العلمين الجديدة: 7:30 صباحًا، 2:00 ظهرًا، و6:30 مساءً.

​رحلات العلمين الجديدة – مطروح: 12:00 ظهرًا، 5:15 مساءً، و7:45 مساءً.

​رحلات مطروح – العلمين الجديدة: 9:30 صباحًا، 12:00 ظهرًا، و3:00 عصرًا.

​هذا وقد تم تحديد نقطة التجمع والتحرك الرئيسية للركاب داخل المدينة أسفل كوبري C4 أمام المدينة التراثية، مع توفير مواعيد إضافية خلال الإجازات والعطلات الرسمية لتلبية الكثافات وزيادة الإقبال في تلك الفترات.

​ويتيح الجهاز قنوات التواصل والحجز للجمهور على مدار الساعة، إما بالحجز الأونلاين عبر الرقم 01069107504، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء الموحدة على الرقم المختصر 19157.

تطوير شامل للزراعات وشبكات الري بالعلمين الجديدة

وفي ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، تتواصل جهود جهاز المدينة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة المسطحات الخضراء بمختلف المناطق.

وتابع المهندس ماجد بغدادي، مدير إدارة الزراعة، أعمال إحلال وتجديد التربة وتنفيذ الزراعات والمسطحات الخضراء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة شبكات الري وتنفيذ شبكات ري حديثة تتواءم مع طبيعة ومتطلبات المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، بما يساهم في الحفاظ على الزراعات ورفع كفاءة المساحات الخضراء.

كما تشمل الأعمال رفع كفاءة الزراعات والمساحات الخضراء بمنطقة الإسكان المتميز، بما يعزز من المظهر الحضاري للمنطقة ويتناسب مع الطابع العمراني المتميز لمدينة العلمين الجديدة، في إطار حرص جهاز المدينة على توفير بيئة حضارية ومستدامة تواكب حجم المشروعات والتنمية التي تشهدها المدينة.

وأكد المهندس عبد العزيز سليمان، نائب رئيس الجهاز، أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وشبكات الري، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين عليها.