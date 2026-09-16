قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الشرقية إنبي

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة الشرقية إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الشرقية إنبي في الثامنة من مساء الخميس على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: محمد الشيبي - خالد عوض - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - أحمد توفيق - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود صابر - محمود زلاكة - عودة فاخوري

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما