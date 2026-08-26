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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد كريمة: أطالب النائب العام بمحاكمة مكفري المولد النبوي بتهمة ازدراء الأديان وانتحال الصفة

أحمد كريمة:
أحمد كريمة:
رحمة سمير

دعا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الشبابَ إلى رد الشبهات المتعلقة بالحديث النبوي والتراث إلى العلماء المتخصصين، مطالبًا النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من يتهمون المسلمين بالابتداع في المولد النبوي بتهمة إزدراء الدين وانتحال صفة الإفتاء.

وأوضح "كريمة"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فهم النصوص الدينية يخضع لمعايير علمية دقيقة ولا يترك للأهواء، مؤكدًا أن نقد الحديث لا يتوقف عند دراسة السند فقط بل يمتد إلى فحص المتن، مشيرًا إلى أنه قد يصح سند الحديث ورجاله ولكن يحمل متنه علة قادحة تُوجب رده إذا خالف صريح القران الكريم أو أدى إلى تجسيم الذات الإلهية.

وحذر أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من محاولات إقحام مفاهيم تشبيه الله بخلقه تحت مظلة السنة النبوية، مشددًا على أن العصمة والعلم لله ورسوله وليسا لأفكار قاصرة تسعى لتشويه ؤ.

وشدد على أن الأمة عانت عقودًا من التضليل بسبب الانجرار خلف شعارات الفصائل والكيانات الموازية كالجماعات التكفيرية والسياسية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف تاريخ ممتد لأكثر من 1084 عامًا من الوسطية، ولا يحمل أجندات طائفية أو تكفيرية.

ووجه الدكتور أحمد كريمة، رسائل حاسمة للشباب والجهات القضائية في الدولة، مطالبًا الشباب بعدم الانجراف وراء الفتاوى المتشددة والتمسك بالعلماء المعتمدين لحماية عقولهم من الاختطاف الفكري.

وطالب بتحريك المحاكمة الجنائية ضد العناصر والمنصات التابعة للتيارات المتشددة التي تهاجم الاحتفال بالمولد النبوي وتصفه بالبدعة، فضلًا عن هجومهم على أعياد الإخوة المسيحيين، بتهمة انتحال صفة المفتي وازدراء الأديان وإثارة الفتنة.

أحمد كريمة النائب العام انتحال الصفة المولد النبوي الأزهر

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