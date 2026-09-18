رئيسة وزراء اليابان تستعد للقاء ترامب في نيويورك الثلاثاء المقبل

كشفت مصادر دبلوماسية في اليابان، اليوم (الجمعة) ، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخططان لعقد مباحثات الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع وجودهما المرتقب في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسعى طوكيو إلى تنسيق موقفها مع واشنطن بشأن الصين، قبيل القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الخميس المقبل في الولايات المتحدة.

ويأتي اللقاء المرتقب في وقت شددت فيه تاكايتشي على أهمية ضمان حرية وأمان الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل مواصلة اليابان، التي تفتقر إلى الموارد، تنويع سلاسل إمداداتها نتيجة الإغلاق الفعلي لهذا الممر التجاري الحيوي وسط الصراع في الشرق الأوسط.

كما سيتجه الاهتمام إلى ما إذا كانت تاكايتشي ستعرب مباشرة لترامب عن معارضتها للعقوبات التي فرضتها إدارته على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية قد وصفت الإجراءات بأنها "لا تتوافق" مع موقف اليابان، بعدما تعرض رد فعلها الأولي، الذي قالت فيه إن العقوبات "مؤسفة للغاية"، لانتقادات.