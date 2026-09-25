تغييرات إدارية جديدة في الأهلي.. حسم مصير المدير التنفيذي يقترب| تفاصيل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن آخر تطورات ملف اختيار المدير التنفيذي الجديد للنادي الأهلي، مشيرة إلى تقدم 34 مرشحًا لشغل المنصب، وخضوعهم للمقابلات أمام اللجنة المكلفة باختيار المدير التنفيذي.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب ON»، إن 34 شخصًا تقدموا لشغل منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موضحة أن المرشحين خضعوا اليوم للمقابلات أمام اللجنة المكلفة بملف اختيار المدير التنفيذي الجديد.

وأوضحت أن المقابلات شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وهم طارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الغزاوي، إلى جانب وائل محمدي، مدير شؤون العاملين، ومحمد فتحي، مدير الإدارة القانونية بالنادي.

وأضافت أن الأسماء التي خضعت للمقابلات سيتم عرضها على ياسين منصور، رئيس اللجنة، عقب عودته إلى القاهرة، على أن يتم بعد ذلك ترتيب المرشحين وعرض الأسماء على مجلس إدارة النادي الأهلي، لاختيار المدير التنفيذي الجديد.

وفي سياق متصل، أشارت ريهام حمدي إلى وجود اتجاه لإجراء تغييرات إدارية أخرى داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد التغييرات التي شهدتها الإدارة التنفيذية.

وكشفت أن هناك حديثًا عن رحيل عماد حلمي، المدير المالي للنادي الأهلي، مع وجود اتجاه لتعيينه مستشارًا لمجلس الإدارة عقب رحيله من منصبه الحالي.

وتأتي هذه التحركات في إطار إعادة ترتيب عدد من الملفات الإدارية داخل النادي الأهلي، بالتزامن مع اقتراب حسم هوية المدير التنفيذي الجديد.