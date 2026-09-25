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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة السنغال وموزمبيق في تصفيات أمم إفريقيا 2027

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي السنغال وموزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من  التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

وسجل هدف السنغال نيكولاس جاكسون في الدقيقة 33، بينما سجل هدف موزمبيق جيني كاتامو في الدقيقة 45+2 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة يحصد كل منتخب أول نقطة له في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة العاشرة برصيد نقطة، ويحتل منتخب موزمبيق المركز الثاني.

تشكيل السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

تشكيل السنغال

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: ديوف

خط الدفاع: موسى - لاميني - ديوف - ساني

خط الوسط: كامارا - جاي - سار

خط الهجوم: عبدالله - دايو - جاكسون

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وموزمبيق

تُعد شبكة بين سبورتس القطرية المسؤولة عن القنوات الناقلة لمباراة السنغال وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية مباشر ضمن مباريات الجولة الأولى كونها نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات البطولة القارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ قررت الشبكة نقل مباراة آرسنال ضد ويجان اليوم مباشر عبر قناة beIN SPORTS 5.

السنغال وموزمبيق كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2027 السنغال موزمبيق

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