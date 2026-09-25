الرئيس الصيني لـ ترامب: العلاقات بين بكين وواشنطن ستتسم بـ«الاستقرار الاستراتيجي»

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستتسم بـ الاستقرار الاستراتيجي، القائم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل.

وأضاف شي جين بينغ أنه اتفق مع ترامب على إضفاء معنى جديد على العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدًا تطلعه إلى عقد المزيد من اللقاءات بين الجانبين خلال العام الجاري.

وأشار الرئيس الصيني إلى إمكانية مواصلة اللقاءات خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في الصين، وقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد شي أن تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن من شأنه دعم استقرار العلاقات بين البلدين، في ظل الملفات والقضايا المشتركة التي تحظى باهتمام الجانبين.