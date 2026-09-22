ساديو ماني يضع حجر الأساس لمشروع جديد في السنغال بتكلفة 20 مليون دولار

وضع النجم السنغالي ساديو ماني حجر الأساس لمشروعه الجديد في مسقط رأسه بالسنغال، في خطوة جديدة تعكس ارتباطه ببلاده وحرصه على المساهمة في تطوير مجتمعه المحلي.

وتبلغ قيمة المشروع نحو 20 مليون دولار، وهي مساهمة كبيرة من ماني في المشروع، الذي يستهدف دعم أبناء المنطقة والمساهمة في توفير خدمات ومرافق جديدة تخدم المجتمع.

وشهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور عدد من أبناء المنطقة والشخصيات المحلية، وسط ترحيب واسع بنجم المنتخب السنغالي، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير في بلاده.

ولا يقتصر دور ماني على مسيرته الكروية داخل الملاعب، حيث سبق له دعم عدد من المشروعات والمبادرات في السنغال، ليواصل من خلال مشروعه الجديد توجيه جزء من نجاحه وإمكاناته لخدمة أبناء وطنه.

ويأمل ماني أن يمثل المشروع إضافة مهمة لمسقط رأسه، وأن يسهم في تحسين حياة السكان ودعم مستقبل الأجيال القادمة في المنطقة.