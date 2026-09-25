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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الاتفاق مع الصين يسعد المزارعين الأمريكيين ويعزز صادراتهم

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاهمات التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين خلال المحادثات الأخيرة من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على المزارعين الأمريكيين، في وقت تركز فيه واشنطن وبكين على تعزيز العلاقات التجارية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الزراعية الأمريكية.

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن، حيث بحث الجانبان ملفات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، إلى جانب قضايا أخرى محل خلاف بين أكبر اقتصادين في العالم. وأشار ترامب إلى إحراز تقدم في المفاوضات، مع التركيز على زيادة فرص وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى السوق الصينية.

وتكتسب الزراعة أهمية خاصة في المفاوضات التجارية بين البلدين، إذ تمثل الصين سوقًا رئيسية للمنتجات الأمريكية، وفي مقدمتها فول الصويا والحبوب واللحوم. وكان المزارعون الأمريكيون قد طالبوا إدارة ترامب خلال الفترة الماضية بضمانات بشأن عودة الطلب الصيني على المنتجات الزراعية وتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضت خلال النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وبحسب بيانات أمريكية رسمية، تعهدت الصين بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنويًا من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال أعوام 2026 و2027 و2028، إضافة إلى التزامات مرتبطة بشراء فول الصويا. كما اتفق الجانبان على خطوات لتحسين وصول منتجات أمريكية أخرى، بينها اللحوم، إلى السوق الصينية.

وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن حجم المشتريات الصينية المتوقعة من المنتجات الزراعية الأمريكية قد يكون أقل من المستهدف المعلن، إذ تشير التقديرات إلى نحو 21.5 مليار دولار خلال العام الذي يبدأ في أكتوبر، ما يعكس استمرار التحديات أمام تنفيذ الالتزامات التجارية بالكامل.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الملف الزراعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في مساعي واشنطن وبكين لتخفيف التوترات التجارية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التفاهمات الجديدة من إجراءات عملية خلال الفترة المقبلة.

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