أجندة أخبار السبت 26 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

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بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT ....

يبدأ تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT أمام الركاب، من محطة طريق العين السخنة حتى محطة صن كابيتال.

ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

تقام فعاليات حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، حيث تبدأ السجادة الحمراء في السابعة مساءً، ويعقبها حفل الختام في الثامنة مساءً.

«عبق كلاسيكي» مع أوركسترا القاهرة السيمفوني

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بعنوان «عبق كلاسيكي» على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو الإيطالي مارشيلو موتاديللي وبمشاركة عازف الفيولينة دومينيكو نورديو، في الثامنة مساءً، ويتضمن أعمالًا لموتسارت وريسبَيجي وشوبرت.

«أصابع الياسمين» في مهرجان إيزيس

يقدم مسرح الهناجر العرض الإماراتي «أصابع الياسمين» لفرقة مسرح خورفكان، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، في السابعة مساءً، ويتناول صراعات الإنسان الداخلية والتحولات الاجتماعية والبحث عن الأمل والهوية والانتماء، وتبلغ مدته 40 دقيقة.

«تصبحي على خير يا ماما» في مهرجان إيزيس

يقدم مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون العرض المصري «تصبحي على خير يا ماما» لفرقة نور المسرحية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، في التاسعة مساءً، وهو عرض باللغة العربية من إخراج نور إسماعيل، وتبلغ مدته 50 دقيقة.

ورشة الممثل والأداء الغنائي والصوتي بمهرجان إيزيس

يقدم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة ورشة «الممثل والأداء الغنائي والصوتي» بمسرح السلام، من الثانية حتى السادسة مساءً، بإشراف أ.د. أميرة الناصر، وتركز على تدريب الممثلين على التحكم في الصوت والتلوين الصوتي ومخارج الحروف وتوظيف الغناء والأداء الصوتي في العمل المسرحي.

معرض عمّان الدولي للكتاب

يواصل معرض عمّان الدولي للكتاب فعالياته في قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية بـ«مكة مول»، ويتضمن البرنامج جلسة «الإعلام العربي في زمن السوشيال ميديا» بمشاركة طوني خليفة ود. زيد النوايسة، وعرض ومناقشة الفيلم الوثائقي «حاتم علي: المشهد الذي عِشناه»، إلى جانب أمسية شعرية وندوات حول تحولات الشكل والرؤية وأدب الحرب والنهضة العربية والكاتب محمد طمّليه.

«بيلفنتو» في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

يقدم المركز الثقافي بمدينة كلباء عرض «بيلفنتو» ضمن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، من إخراج حمد الأسد محمد البلوشي، في السابعة والنصف مساءً، ويعقبه ندوة تطبيقية.

«الخطوبة» في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

يقدم المركز الثقافي بمدينة كلباء عرض «الخطوبة» ضمن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، من إخراج مريم إبراهيم الزرعوني، في الثامنة والنصف مساءً، ويعقبه ندوة تطبيقية.

«وجبة خاصة» في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

يقدم المركز الثقافي بمدينة كلباء عرض «وجبة خاصة» ضمن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، من إخراج محمد كسبان، في التاسعة والنصف مساءً، ويعقبه ندوة تطبيقية.

مناقشة كتاب «نصوص هاربة من كهنوت النقد الأكاديمي» بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بقاعة طه حسين مناقشة كتاب «نصوص هاربة من كهنوت النقد الأكاديمي» للكاتب الصحفي محمود سلطان، بمشاركة د. حسام عقل ود. محمد محمد عليوه والمهندس ياسر أنور، وإدارة د. حسن علي دبا، في السابعة مساءً.

احتفالية العلوم 2026 في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، بساحة الحضارات «البلازا» ومركز المؤتمرات، فعاليات احتفالية العلوم 2026 تحت شعار «ابدأ رحلة الاكتشاف… الكون أقرب مما تظن»، من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وتتضمن ورشًا وعروضًا علمية تفاعلية حول الفضاء والكواكب والنجوم وعلم الفلك، مع تخصيص الفترة الصباحية للرحلات المدرسية والظهيرة للأفراد والأسر.

ندوة «سيرة خير البرية ﷺ» في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الكلمة بساقية الصاوي ندوة «سيرة خير البرية ﷺ» مع الشيخ مهاب عثمان، في السادسة والنصف مساءً.

«إرهاق التعاطف» في الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة

تطلق مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة مساءً، نسخة جديدة من الرواق الفلسفي بعنوان «إرهاق التعاطف.. حين تصبح الهشاشة الإنسانية تهمة تستوجب الإخفاء»، يحاضر فيها ويديرها الأديب والمخرج السينمائي عماد العادلي، وتتناول العلاقة بين الرحمة والتعاطف وإرهاق المشاعر، من خلال محاورات ومناقشات فلسفية.

منيب باند في ساقية الصاوي

يستضيف مسرح ساقية الصاوي، بقاعة النهر، حفل فرقة منيب باند، التي تقدم إرث الفنان أحمد منيب وموسيقاه لجيل جديد، في الثامنة مساءً.

شرنوبي في ساقية الصاوي

يقدم شرنوبي عرض الـ«ستاند أب» الكوميدي «ابن أصول.. الراجل اللي قال لأمه حاضر» بقاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً.

يسرا الهواري تقدم «تردد» في مقعد السلطان قايتباي

تقدم يسرا الهواري مشروعها الموسيقي «تردد» في مقعد السلطان قايتباي بمنطقة مدينة الموتى، في الثامنة مساءً، في حفل موسيقي يمزج التسجيلات الميدانية لأصوات القاهرة مع تأثيرات الفولك والجاز والموسيقى التجريبية، بمشاركة الفنان مصطفى البارودي في العروض البصرية الحية.

جون أشقر في عرض «فينا نحكي؟»

يقدم جون أشقر عرض الستاند أب الكوميدي «فينا نحكي؟» على مسرح أركان في الشيخ زايد، في السادسة والنصف مساءً.

«The Giggles» في رووم جاردن سيتي

يقدم فريق «The Giggles» النسخة الرابعة من عرض الستاند أب الكوميدي في «ROOM Art Space & Café» بجاردن سيتي، من السابعة والنصف حتى العاشرة مساءً.

«Nos Darba» و«Highdam» في كايرو جاز كلوب

يستضيف كايرو جاز كلوب بالعجوزة حفلًا لـ«Nos Darba» و«Highdam» في الثامنة مساءً، بمزيج من الموسيقى العربية والشرق أوسطية والتراث النوبي مع تأثيرات الجاز والأفروبيت والريجي.

«سيرة في حب أم كلثوم» على مسرح تياترو 90

يقدم مسرح تياترو 90 عرض «سيرة في حب أم كلثوم» في الثامنة مساءً، في تجربة موسيقية بفن تحريك العرائس تستعرض رحلة كوكب الشرق الفنية وأبرز محطاتها وأشهر أغانيها.

«ليالي جرامافون» تقدم سهرة من أغاني حليم وفريد

يقدم الفنان حسام حسني سهرة غنائية من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، في الثامنة مساءً بجرامافون الزمالك.

«فلسطين 36» ضمن عروض جمعية الفيلم

يعرض الفيلم الفلسطيني «فلسطين 36» للمخرجة آن ماري جاسر، ضمن عروض مهرجان جمعية الفيلم للأفلام العربية، ويتناول فترة تاريخية مضطربة في فلسطين، وتبلغ مدة الفيلم 120 دقيقة.

ورشة أساسيات الخط العربي في قصر ثقافة برج العرب

ينظم قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي للفنان د. محمد جابر، في الحادية عشرة صباحًا.

ورشة الكتابة الإبداعية للأطفال في طنطا

ينظم المركز الثقافي بطنطا بالغربية ورشة للكتابة الإبداعية للأطفال يقدمها الشاعر محمد سامي، في الرابعة مساءً.

«الحداثة والنص الأدبي» في بيت ثقافة طوخ

يستضيف بيت ثقافة طوخ بالقليوبية أمسية أدبية بعنوان «الحداثة والنص الأدبي» يقدمها الناقد محمد علي عزب، في السابعة مساءً.

فرقة القاهرة للإنشاد الديني في مصر الجديدة

يستضيف قصر ثقافة مصر الجديدة بالقاهرة عرضًا فنيًا لفرقة القاهرة للإنشاد الديني، في السابعة مساءً.

«حاجة تخوف» في مركز الإبداع الفني

يستضيف مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا في الزمالك عرض «حاجة تخوف» لفرقة «استوديو الممثل»، في الثامنة مساءً، ضمن عروض الدفعة الثالثة من «استوديو المواهب» وإخراج خالد جلال.

«خيال مريض» على مسرح الدراما بالعاصمة الجديدة

يُعرض العرض المسرحي «خيال مريض» على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، في مواعيد العروض المقررة، ويقدم تجربة مسرحية تجمع بين التمثيل والاستعراض.

مسرحية "حواديت" بمركز الإبداع الفني

تعرض مسرحية "حواديت" من صياغة وإخراج المخرج الكبير خالد جلال, ويُقدم بواسطة خريجي الدفعة الثالثة ("دفعة علي فايز") من ستوديو الممثل بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساء.

مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

وعلى مسرح الغد، يستمر عرض مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن مشروعها "المعالجة المسرحية للرواية" الذي تهدف من خلاله إلى تقديم أعمال أدبية بارزة في قوالب مسرحية معاصرة، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، وتعرض في الثامنة مساء.

مسرحية "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية "ساعة حظ" لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية في الثامنة مساء، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة ياسر التوبجي، عرض المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، في الثامنة والنصف مساءً.

معرض «زهور 3» للمواهب الواعدة بدار الأوبرا

تتواصل فعاليات معرض «زهور 3» للمواهب الواعدة، في السادسة والنصف مساءً بقاعة زياد بكير بالمكتبة المو

معرض «حديقة البهجة» في جاليري بيكاسو

يواصل جاليري بيكاسو بالزمالك استضافة معرض «حديقة البهجة» للفنانة سيسيليا فينج، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تقدم رؤى وتجارب متنوعة في عالم الفن التشكيلي، ويستقبل المعرض زواره ضمن فعاليات الجاليري.

معرض «نوستالجيا» التشكيلي في جاليري بيكاسو

تتواصل فعاليات معرض «نوستالجيا» للفنان التشكيلي جمال مليكة، بجاليري «بيكاسو» في الزمالك، والذي يفتح نافذة دافئة على روح القاهرة الأصيلة.

معرض «فولكلاكرا» التشكيلي

تتواصل فعاليات معرض «فولكلاكرا» للفنان التشكيلي نور الجلالي، بجاليري مصر بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي.

«تجارة الأحلام» يوثق قرنًا من الإعلانات المصرية

يستضيف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معرض «تجارة الأحلام.. قرن من الإعلانات المطبوعة في مصر»، الذي يوثق تطور الإعلان في مصر من 1880 إلى 1980، من خلال إعلانات أرشيفية ومقتنيات وعلامات تجارية قديمة، بالتزامن مع كتاب الباحثة بهية شهاب الذي يحمل العنوان نفسه

معرض «الذين نحملهم» للفنانة أميرة أيوب بجاليري "Art Talks"

يواصل جاليري "Art Talks" عرض المعرض الفردي الأول للفنانة أميرة أيوب، بعنوان "The Ones We Carry"، ويضم مجموعة من أعمالها الجديدة التي تتناول العلاقة بين الفرد والجماعة، والهشاشة والصمود، والرعاية والانتماء، من خلال شخوص وأطفال ونساء في عوالم تجمع بين الذاكرة والحلم.

معرض «لوحات صغيرة» في جاليري «سويلم»

يستضيف جاليري «سويلم» معرضًا جماعيًا بعنوان «لوحات صغيرة»، يضم أعمالًا مختارة لفنانين من مصر والسودان وسوريا ولبنان والعراق.

معرض «رحلة القوارب» في جاليري «أوديسي»

يستضيف جاليري «أوديسي» بالزمالك معرض «رحلة القوارب»، وهو المعرض الـ55 لنقابة القاهرة للفنون.

معرض أعمال الفنان سام شندي في جاليري "الزمالك"

يستضيف جاليري "الزمالك" للفنون، في القاعتين الأولى والثانية، معرضا لأعمال النحات سام شندي، ويضم مجموعة من منحوتاته.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض عبد الوهاب مرسي في جاليري «ياسين»

يستضيف جاليري «ياسين» للفنون بالزمالك معرضًا لأعمال الفنان عبد الوهاب مرسي، التي تستلهم التراث والحضارة المصرية بمراحلها المختلفة، وتجمع بين عناصر الفن الفرعوني والإسلامي والحروف والأشكال الحيوانية.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

حتى 12 أكتوبر

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.