مجلس الوزراء يكشف حقيقة الفيديو المتداول لاستغاثة مواطن بشأن رفض إجراء عملية جراحية لنجله

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المتداول الذي يتضمن استغاثة أحد المواطنين بعد رفض أحد المستشفيات إجراء عملية جراحية لنجله، عقب تجهيزه لإجرائها.

وأكد المركز الإعلامي، بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أن الفيديو قديم، وأن الوزارة استجابت للاستغاثة فور ورودها خلال أقل من 24 ساعة، حيث تم توجيه الجهات المختصة لمتابعة الشكوى والوقوف على ملابسات الواقعة والتعامل الفوري مع الحالة الصحية للطفل.



وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع المتابعة الدقيقة لحالة الطفل، واحتجازه واستكمال كافة التجهيزات الطبية المطلوبة، ثم إجراء العملية الجراحية التي كُللت بالنجاح، مع تحسن حالته الصحية تدريجيًا.



وأكدت الوزارة استمرار مؤسسات الدولة في تعزيز آليات الاستجابة الفعّالة والسريعة للشكاوى والاستغاثات، والعمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وناشد المركز الإعلامي المواطنين تحري الدقة والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء تداول فيديوهات قديمة على أنها وقائع حديثة، بما قد يُثير البلبلة ويُزعزع الثقة في جهود مؤسسات الدولة.