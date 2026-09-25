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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصل إلى 25%.. التموين تكشف تفاصيل مبادرة خفض الأسعار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عبر مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع التوسع في عدد السلع المشمولة بالمبادرة وزيادة المعروض لتلبية الإقبال عليها.

30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إن مبادرة خفض الأسعار تشمل جميع منافذ الوزارة والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنها بدأت بـ 12 سلعة أساسية، ومن المستهدف أن يصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.

وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير التموين وجه دعوة إلى القطاع الخاص للمشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى مشاركة سلسلتين تجاريتين حتى الآن.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2026

المبادرة مستمرة حتى مارس 2027

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر، لتشمل شهر رمضان، لافتًا إلى أنها بدأت في سبتمبر 2026، ومن المقرر أن تستمر حتى مارس 2027.

وأكد أن المبادرة تستهدف إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع استمرار التوسع في المشاركة والمنافذ التي توفر المنتجات المخفضة.

تخفيضات تصل إلى 25%

وأوضح أحمد كمال أن نسب التخفيضات على السلع المشمولة بالمبادرة وصلت إلى 25%، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع المطروحة ضمن المبادرة.

السلع الأساسية

وأضاف أن زيادة الإقبال تستدعي تكثيف المعروض من السلع داخل المنافذ، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وعدم وجود نقص في المنتجات المطروحة بأسعار مخفضة.

رقابة على المنافذ والأسعار

وشدد مساعد وزير التموين على أهمية الرقابة في نجاح المبادرة، مؤكدًا أن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك سيتوليان متابعة المنافذ المشاركة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وعدم مخالفة الضوابط المقررة.

وأكد أن الأجهزة الرقابية ستواصل متابعة الأسواق والمنافذ لضمان وصول التخفيضات المعلنة إلى المواطنين بصورة فعلية.

وزارة التموين أسعار السلع حماية المستهلك

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