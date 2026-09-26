العليمي يدعو اليمنيين للانضمام إلى القوات المسلحة ويعد الحوثيين بالعفو

دعا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السلطة المعترف بها دوليا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة في مواجهة تقدم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وقال العليمي في كلمة له بثها التلفزيون "انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية، وقرارات مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم، إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم، ومؤسساتهم الوطنية".
كما أعلن العليمي، المقيم في الرياض، عن مبادرة مستقبلية للعفو عن من يقاتلون في صفوف الحوثيين أو من يعملون لصالحهم.
وختم العليمي كلمته "كل من يبادر، من تاريخ هذا اليوم عشية السادس والعشرين من سبتمبر، إلى ترك المليشيات الحوثية الإرهابية، والتوقف عن القتال في صفوفها، أو العمل لصالحها، سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية".