العليمي يدعو اليمنيين للانضمام إلى القوات المسلحة ويعد الحوثيين بالعفو

دعا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ​السلطة المعترف بها دوليا الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة في ​مواجهة تقدم جماعة الحوثي المتحالفة ​مع إيران.



وقال العليمي في كلمة له بثها ⁠التلفزيون "انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية، وقرارات ​مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم ​المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم، إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، والالتفاف حول قواتهم المسلحة ​والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، ​والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه ‌في ⁠الدفاع عن جمهوريتهم، ومؤسساتهم الوطنية".





كما أعلن العليمي، المقيم في الرياض، عن مبادرة مستقبلية للعفو عن من يقاتلون في صفوف ​الحوثيين أو ​من ⁠يعملون لصالحهم.



وختم العليمي كلمته "كل من يبادر، من تاريخ هذا اليوم عشية ​السادس والعشرين من سبتمبر، إلى ​ترك ⁠المليشيات الحوثية الإرهابية، والتوقف عن القتال في صفوفها، أو العمل لصالحها، سيكون ⁠مشمولا ​بعفو شامل يصدر لاحقا ​وفق الإجراءات الدستورية والقانونية".