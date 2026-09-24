تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية بمراكز وقرى بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف ، تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة التابعة للمحافظة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالوحدات المحلية لقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعظيم الاستفادة من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والاستخدام الفعلي والأمثل للإمكانات التي تم إتاحتها للمحافظات، تيسيرًا على المواطنين والوصول بالخدمات الحكومية إلى مختلف القرى وفقًا للجدول الزمني التالي، اعتبارًا من السبت 26 سبتمبر الجاري وحتي الاثنين 19 أكتوبر المقبل :
مركز إهناسيا
قرية العواونة: يوم السبت 26 سبتمبر 2026
قرية قاي: يوم الأحد 27 سبتمبر 2026
قرية ننا : يوم الأثنين 28 سبتمبر 2026
وفي مركز ببا قرية جزيرة ببا : يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
قرية سدس: يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026
قرية قمبش الحمراء : يوم الخميس 1 أكتوبر 2026
وفي مركز الفشن
قرية أبسوج : يوم السبت 3 أكتوبر 2026
قرية شنرا : يوم الأحد 4 أكتوبر 2026
قرية اقفهص: يوم الاثنين 5 اكتوبر2026
وفي مركز سمسطا
قرية دشطوط : يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
قرية بدهل: يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026
قرية الشنطور: يوم الخميس 8 أكتوبر 2026
وفي مركز مركز الواسطى
قرية أطواب :يوم السبت 10 أكتوبر 2026:
قمن العروس :يوم الأحد 11 أكتوبر 2026:
قرية الميمون :يوم الاثنين 12 أكتوبر2026
وفي مركز ناصر
قرية إشمنت: يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
قرية دنديل: يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026
قرية دلاص : يوم الخميس 15 أكتوبر 2026
مركز بني سويف
قرية تزمنت الشرقية: يوم السبت 17 أكتوبر 2026
قرية إبشنا : يوم الأحد 18 أكتوبر 2026
قرية بياض العرب: يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026
وتدعو المحافظة المواطنين بالقرى المحددة بالجدول إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها السيارة التكنولوجية المتنقلة خلال مواعيد تواجدها