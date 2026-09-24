تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية بمراكز وقرى بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف ، تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة التابعة للمحافظة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالوحدات المحلية لقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعظيم الاستفادة من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والاستخدام الفعلي والأمثل للإمكانات التي تم إتاحتها للمحافظات، تيسيرًا على المواطنين والوصول بالخدمات الحكومية إلى مختلف القرى وفقًا للجدول الزمني التالي، اعتبارًا من السبت 26 سبتمبر الجاري وحتي الاثنين 19 أكتوبر المقبل :

مركز إهناسيا

قرية العواونة: يوم السبت 26 سبتمبر 2026

قرية قاي: يوم الأحد 27 سبتمبر 2026

قرية ننا : يوم الأثنين 28 سبتمبر 2026



وفي مركز ببا قرية جزيرة ببا : يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

قرية سدس: يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026

قرية قمبش الحمراء : يوم الخميس 1 أكتوبر 2026



وفي مركز الفشن

قرية أبسوج : يوم السبت 3 أكتوبر 2026

قرية شنرا : يوم الأحد 4 أكتوبر 2026

قرية اقفهص: يوم الاثنين 5 اكتوبر2026



وفي مركز سمسطا

قرية دشطوط : يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

قرية بدهل: يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

قرية الشنطور: يوم الخميس 8 أكتوبر 2026



وفي مركز مركز الواسطى

قرية أطواب :يوم السبت 10 أكتوبر 2026:

قمن العروس :يوم الأحد 11 أكتوبر 2026:

قرية الميمون :يوم الاثنين 12 أكتوبر2026



وفي مركز ناصر

قرية إشمنت: يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

قرية دنديل: يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026

قرية دلاص : يوم الخميس 15 أكتوبر 2026



مركز بني سويف

قرية تزمنت الشرقية: يوم السبت 17 أكتوبر 2026

قرية إبشنا : يوم الأحد 18 أكتوبر 2026

قرية بياض العرب: يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026



وتدعو المحافظة المواطنين بالقرى المحددة بالجدول إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها السيارة التكنولوجية المتنقلة خلال مواعيد تواجدها