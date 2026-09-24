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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية بمراكز وقرى بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف ، تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة التابعة للمحافظة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالوحدات المحلية لقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعظيم الاستفادة من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والاستخدام الفعلي والأمثل للإمكانات التي تم إتاحتها للمحافظات، تيسيرًا على المواطنين والوصول بالخدمات الحكومية إلى مختلف القرى وفقًا للجدول الزمني التالي، اعتبارًا من السبت 26 سبتمبر الجاري وحتي الاثنين 19 أكتوبر المقبل :

مركز إهناسيا 
قرية العواونة:  يوم السبت 26 سبتمبر 2026 
قرية قاي: يوم الأحد  27 سبتمبر 2026 
قرية ننا :  يوم الأثنين  28 سبتمبر 2026

وفي مركز ببا  قرية جزيرة ببا : يوم  الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
قرية سدس:   يوم الأربعاء  30 سبتمبر 2026
قرية قمبش الحمراء : يوم الخميس 1 أكتوبر 2026

وفي مركز الفشن 
قرية أبسوج : يوم السبت 3 أكتوبر 2026 
قرية شنرا : يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 
قرية اقفهص:  يوم الاثنين 5 اكتوبر2026

وفي مركز سمسطا 
قرية دشطوط : يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 
قرية بدهل:  يوم الأربعاء  7 أكتوبر 2026 
قرية الشنطور:  يوم الخميس 8 أكتوبر 2026

وفي مركز مركز الواسطى 
قرية أطواب :يوم السبت 10  أكتوبر 2026: 
قمن العروس :يوم الأحد 11 أكتوبر 2026: 
قرية الميمون :يوم الاثنين 12 أكتوبر2026

وفي مركز ناصر 
قرية   إشمنت:  يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 
قرية دنديل:  يوم  الأربعاء 14 أكتوبر  2026 
قرية دلاص : يوم الخميس 15 أكتوبر 2026

مركز بني سويف 
قرية تزمنت الشرقية:  يوم السبت 17 أكتوبر 2026 
قرية إبشنا :  يوم الأحد 18 أكتوبر  2026 
قرية بياض العرب:  يوم الاثنين 19 أكتوبر  2026

وتدعو المحافظة المواطنين بالقرى المحددة بالجدول إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها السيارة التكنولوجية المتنقلة خلال مواعيد تواجدها

بني سويف ببا الفشن

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