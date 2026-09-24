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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمل عمار: المرأة في عهد الرئيس السيسي أصبحت جزءًا أصيلًا من مشروع الدولة للتنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

أكدت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، أن أهم ما يميز مسيرة المرأة منذ 2014 هو الانتقال من الحديث عن حقوق المرأة إلى مرحلة الترجمة الفعلية على ارض الواقع في صورة تشريعات وبرامج.

وقالت امل عمار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  إرادة سياسية من الرئيس السيسي لتمكين المرأة المصرية في شتى المجالات ".

وتابعت:"  المرأة في عهد الرئيس السيسي أصبحت جزئا أصيلا من مشروع الدولة المصرية للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة ".

وأكملت  رئيس المجلس القومي للمرأة :" خلال السنوات الماضية شهدنا طفرة تشريعية هائلة لحماية حقوق المرأة سواء في مواجهة التحرش والعنف والختان وغيرها من الموضوعات ".

ولفتت أمل عمار :" المرأة المصرية متواجدة حاليا في كل مؤسسات الدولة، هناك تمثيل مشرف للمراة المصرية في البرلمان المصري وتتواجد في كل مواقع صنع القرار ". 
 

المراة القومي للمرأة السيسي الرئيس السيسي مصر

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