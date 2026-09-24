تطوير المزلقانات في بني سويف.. دراسة الحلول المرورية ورفع معدلات الأمان

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، جولة ميدانية شملت عددًا من مزلقانات السكك الحديدية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، من بينها مزلقانات السحارة والسادات والغمراوي والشلال، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، والتي تنفذها الهيئة ضمن مشروع تطوير وتحديث أنظمة الإشارات على خط القاهرة/بني سويف، وبما يتماشى مع خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتعزيز عوامل الأمان، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية.

وخلال الجولة، ناقش المحافظ مع مسؤولي هيئة السكك الحديدية مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، وبحث الإجراءات المطلوبة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين حركة السيارات والمشاة، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة.

وتفقد المحافظ منطقة مزلقاني الغمراوي وشريف باشا، لمتابعة الموقف التنفيذي للكوبري السطحي الجاري الانتهاء من إنشاؤه على ترعة الإبراهيمية، ودراسة تأثيره على الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء كوبريين سطحيين على ترعة الإبراهيمية بجوار الكباري القائمة، بما يسهم في تنظيم حركة السيارات والمشاة، ورفع معدلات أمان عبور المزلقانات، وتحسين الحركة المرورية بمحيطها والشوارع المؤدية إليها.

واستمع المحافظ إلى عرض من مديرية الطرق، حول الإجراءات التي تم تنفيذها لتوسعة عدد من الشوارع والمحاور المؤدية إلى المزلقانات، حيث تمت توسعة شارع بورسعيد قبل وبعد مزلقان الغمراوي لمسافة تقدر بنحو 600 متر، وبعرض يتراوح بين 4 و6 أمتار، بما يخدم أعمال إنشاء الكوبري السطحي الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية، ويسهم في تحقيق فصل كامل لحركتي الدخول والخروج، بجانب توسعة الطريق قبل مزلقان السحارة بطول 300 متر وبعرض 6 أمتار، فضلًا عن توسعة مدخل مزلقان الفابريقة بمركز ببا.

وبشأن مزلقان السادات، اطلع المحافظ على مقترح هيئة السكك الحديدية بشأن البدائل المرورية لمزلقان السادات، ووجه بدراسة إمكانية توسيع أماكن أذرع بوابة المزلقان كحل مقترح، بما يسهم في تحسين حركة السيارات وتقليل التكدسات بمحيطه، على أن يتم، في حال تعذر تنفيذ هذا الحل من الناحية الفنية، دراسة مقترح هيئة السكك الحديدية بشأن البدائل المرورية لمزلقان السادات، وإجراء تجربة ميدانية له بالتنسيق بين المرور ومديرية الطرق وهيئة السكك الحديدية والوحدة المحلية، للوقوف على مدى فاعليته وانعكاسه على حركة السيارات والمشاة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شملت الجولة مزلقان الشلال، حيث وجه المحافظ بدراسة إمكانية توسعة المزلقان وتنظيم مداخله ومخارجه بما يسمح باستيعاب الحركة المرورية بصورة أفضل، ويحد من التكدسات بمحيطه، مع الحفاظ على عوامل الأمان الخاصة بعبور المزلقان.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية أن تستند أعمال التطوير والحلول المرورية على المعاينة الفعلية لحركة السيارات والمشاة على الطبيعة، بما يضمن اختيار البدائل الأكثر ملاءمة لكل مزلقان وفقًا لطبيعة المنطقة والكثافات المرورية وحجم الحركة عليه، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.

رافق المحافظ خلال الجولة: المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة _ مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس عثمان رضا حسان، مدير عام الصيانة والتشغيل، والمهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري، والأستاذ محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والعميد محمد جنيدي، مدير إدارة المرور، والأستاذ أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندسة آمال فولي، مدير إدارة هندسة السكة الحديد، والأستاذة أسماء مجدي، والأستاذ ناصر غانم، نائبا رئيس المدينة