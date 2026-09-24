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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف الأزهرية تشعل منافسات ألعاب القوى لاختيار منتخب المنطقة لبطولة الجمهورية.

منطقة بني سويف الازهرية
منطقة بني سويف الازهرية
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظّمت منطقة بني سويف الأزهرية، اليوم الخميس ، منافسات بطولة ألعاب القوى التي أقامها توجيه التربية الرياضية على ملاعب استاد التربية والتعليم ببني سويف، بمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية من مختلف الإدارات التعليمية بالمنطقة.


برعاية الدكتور ياسر سلامة الوكيل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، ومتابعة الدكتور محمد عبده سليم، الوكيل الثقافي للمنطقة، وتنفيذ وإشراف  أشرف معوض، مدير عام رعاية الطلاب،  محمد إبراهيم، مسؤول المسابقات بالمنطقة، وبحضور  محمد ربيع، موجه أول التربية الرياضية، وموجهي ومعلمي التربية الرياضية بالإدارات التعليمية. اقيمت بطولة العاب القوي،
حيث شهدت المنافسات أداءً متميزًا وروحًا رياضية عالية، وأسفرت عن اختيار العناصر المتميزة لتمثيل منطقة بني سويف الأزهرية في بطولة الجمهورية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف.
وفي ختام البطولة، جرى توزيع الهدايا والجوائز على الطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة، تقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق الرياضي.

بني سويف الازهر ببني سويف بني سويف الازهرية

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