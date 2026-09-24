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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2700 كجم دجاج ومفروم داخل مصنعين غير مرخصين بمركزى بلبيس ومنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وحماية حقوق المستهلكين.

وبناءً على توجيهات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من التزام الموردين والتجار بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، والتصدي لكافة صور الاستغلال وخداع المستهلكين أوضح شريف جمعة مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أنه وردت للفرع معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل مصنعي لتصنيع اللحوم والدواجن دون ترخيص، بنطاق مركزي بلبيس ومنيا القمح.

وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات ورصد المنشأت وتحديد أيام عملها، وبناءً عليه تم توجيه حملة رقابية مفاجئة خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٢ و٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦، لاستهداف المنشأت محل المعلومات بنطاق مركزى ومدينة بلبيس ومنيا القمح وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع مصنعات اللحوم والدواجن لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٣٠٠ كجم مفروم دجاج و١٢٠٠ كجم فيلية دجاج غير صالح للاستهلاك الادمي وتشغيل منشأة دون ترخيص وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم محضر للمدير المسئول لمجزر دجاج غير مرخص وتم التحفظ على ١٢٠٠ كجم دجاج لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويؤكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لممارسات الغش والتدليس والتقليد، حفاظاً على حقوق المواطنين وحماية المستهلكين.

الشرقية محافظ الشرقية التجارية والصناعية الحملات الرقابية

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