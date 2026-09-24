السيطرة على حريق داخل مخزن في مدرسة بمشتول السوق بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن مكاتب داخل مدرسة المنير الاعدادية بمحافظة الشرقية، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية وتم السيطرة على الحريق وإخمادة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن مخصص لحفظ المكاتب بمدرسة المنير الإعدادية بدائرة مركز مشتول السوق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء المدرسة،ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات نشوب الحريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.