للقضاء على السحابة السوداء في الشرقية..تجمع 21 ألف و22 طن قش أرز وتشغيل 150 موقع للتجميع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الإستعداد بالمحافظة تزامناً مع موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف ، من خلال منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، وذلك بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام بضرورة تخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية فضلا عن توعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبد الشافى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية أنه تم وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء للقضاء علي السحابة السوداء.

وأشار إلي أنه تشكيل غرفة طوارئ داخل مقر الفرع الاقليمى لمتابعة أعمال منظومة تجميع المخلفات الزراعية واستقبال (١٧٦) طلب لفتح مواقع تجميع قش أرز وتم معاينة وفتح وتشغيل (١٥٠) موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية ، البعد عن الكتلة السكنية والتيار العالى والقرب من مصادر المياه والطرق الرئيسية ".

كما تم تجميع (٢١ ألف و ٢٢٠) طن قش الأرز من بداية الحصاد وتوفير عدد (٢٢٧) معدة ( مكابس – جرارات زراعية -مقاطير - فرامات) بمحطات الميكنة الآلية بمراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر، مملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة وتم تشكيل لجان تأجير لهذة المعدات.