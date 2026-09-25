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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك ومنتدى درب السلطان في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «مصر 2026»، عندما يلتقي مع منتدى درب السلطان المغربي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مشواره بالبطولة وتحقيق نتيجة إيجابية جديدة.

وكان الزمالك قد استهل مشاركته في البطولة بفوز كبير على لوس أنجلوس الأمريكي، بنتيجة 40-17، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليحجز الفريق بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

ويتواجد الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه أندية برشلونة الإسباني، وبينيروس البرازيلي، ومنتدى درب السلطان المغربي.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في مباراته أمام بطل المغرب، من أجل تعزيز موقفه في المجموعة قبل مواجهاته المقبلة أمام برشلونة وبينيروس، في ظل قوة المنافسة بين الأندية المشاركة.

موعد مباراة الزمالك ومنتدى درب السلطان

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومنتدى درب السلطان المغربي اليوم الجمعة، في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام منافسات البطولة في مصر للمرة الثالثة على التوالي، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية على مستوى العالم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الزمالك ومنتدى درب السلطان المغربي عبر شاشة قناة أون سبورت بلس، لتكون متاحة أمام الجماهير المصرية والعربية الراغبة في متابعة المواجهة.

الأندية المشاركة في البطولة

تشهد النسخة الحالية مشاركة 10 أندية من مختلف قارات العالم، وهي الزمالك والأهلي من مصر، وبرشلونة الإسباني، وفوكس برلين الألماني، وفيزبريم المجري، وبينيروس البرازيلي، ولوس أنجلوس الأمريكي، وسيدني الأسترالي، وبرقان الكويتي، ومنتدى درب السلطان المغربي.

ويأمل الزمالك في مواصلة عروضه القوية وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة، والمنافسة على التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

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