ألمانيا تقر خفضا ثانيا لضريبة الوقود لتخفيف العبء عن المستهلكين

أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاج) اليوم الجمعة خفضاً مؤقتاً ثانياً لضريبة الوقود خلال العام الجاري، في مسعى من الحكومة لحماية الأسر والشركات من الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل، وفقفا لوكالة بلومبرج.



تكلفة 2.5 مليار يورو



ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ (البوندسرات) على الإجراء في وقت لاحق اليوم، حيث ستتحمل الحكومتان الاتحادية وحكومات الولايات تكلفة تقدر بنحو 2.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار).

وبموجب الخطة، سيتم خفض الضرائب على البنزين والديزل بواقع 0.17 يورو (0.20 دولار) للتر الواحد اعتباراً من بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، في خطوة تهدف لتقديم إغاثة بعد قفزة أسعار الوقود على خلفية الحرب في إيران.



خفض سابق وتأثير على التضخم



ويأتي الخفض الجديد بعد إجراء مماثل أقرته برلين في أبريل الماضي، خفضت خلاله ضرائب الوقود في شهري مايو ويونيو بتكلفة بلغت نحو 1.6 مليار يورو.

وأكدت السلطات الألمانية أن معدل التضخم تراجع خلال الشهرين اللذين سُري فيهما الخصم السابق على ضريبة الوقود، ما يبرز الأثر المحتمل لانخفاض تكاليف الوقود على ضغوط الأسعار الأوسع.

تخفيف العبء عن المستهلكين

ويأتي التدخل الحكومي الجديد في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة المرتفعة تثقل كاهل المستهلكين والشركات، حيث تسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على ميزانيات الأسر وتكاليف التشغيل.