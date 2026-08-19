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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تباطؤ الملاحة في مضيق هرمز.. 6 سفن فقط تعبر الممر الحيوي

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

شهد مضيق هرمز تباطؤ في حركة الملاحة حيث تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر ​المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة ‌فتحه بعد فرض حصار عليه خلال حرب إيران.

ومن جانبها ؛ أشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن محملة بسلع أولية ​عبرت المضيق أمس الثلاثاء.


كما أظهرت ⁠البيانات أن حركة السفن المتجهة إلى داخل المضيق تضمنت ناقلة ​نفط خام عملاقة فارغة أبحرت بمحاذاة الجانب العُماني، إلى جانب ناقلتي ​نفط إحداهما متوسطة السعة والأخرى من فئة السعة المتوسطة الأقل.


وغادرت المضيق ناقلتا وقود من فئة السعة المتوسطة وسفينة كبيرة من فئة بوست-باناماكس.

وكان يمر عبر المضيق قبل الحرب خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية.
 

ومن جانبها ؛ قالت شركة فورتكسا لتتبع الناقلات ووسيط إن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال ​الشحن كانتا تنقلان ​نصف واردات ⁠الصين من نفط الشرق الأوسط قبل الحرب قررتا إبقاء ناقلاتهما بعيدا عن مضيقي هرمز وباب المندب منذ ​أواخر يوليو، إذ أدت المخاوف الأمنية إلى تقييد ​شحنات ⁠النفط المتجهة إلى أكبر مستورد في العالم.


وفي مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون في اليمن فرض حصار بحري على السعودية ⁠في 20 ​يوليو ، أظهرت بيانات شركة كبلر ​مرور 30 سفينة محملة بسلع أولية مطلع هذا الأسبوع ارتفاعا من 19 سفينة في ​الأسبوع السابق.

مضيق هرمز باب المندب الحوثيون البحر الاحمر

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