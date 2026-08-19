تباطؤ الملاحة في مضيق هرمز.. 6 سفن فقط تعبر الممر الحيوي

شهد مضيق هرمز تباطؤ في حركة الملاحة حيث تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه بعد فرض حصار عليه خلال حرب إيران.
ومن جانبها ؛ أشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق أمس الثلاثاء.
كما أظهرت البيانات أن حركة السفن المتجهة إلى داخل المضيق تضمنت ناقلة نفط خام عملاقة فارغة أبحرت بمحاذاة الجانب العُماني، إلى جانب ناقلتي نفط إحداهما متوسطة السعة والأخرى من فئة السعة المتوسطة الأقل.
وغادرت المضيق ناقلتا وقود من فئة السعة المتوسطة وسفينة كبيرة من فئة بوست-باناماكس.
وكان يمر عبر المضيق قبل الحرب خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية.
ومن جانبها ؛ قالت شركة فورتكسا لتتبع الناقلات ووسيط إن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال الشحن كانتا تنقلان نصف واردات الصين من نفط الشرق الأوسط قبل الحرب قررتا إبقاء ناقلاتهما بعيدا عن مضيقي هرمز وباب المندب منذ أواخر يوليو، إذ أدت المخاوف الأمنية إلى تقييد شحنات النفط المتجهة إلى أكبر مستورد في العالم.
وفي مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون في اليمن فرض حصار بحري على السعودية في 20 يوليو ، أظهرت بيانات شركة كبلر مرور 30 سفينة محملة بسلع أولية مطلع هذا الأسبوع ارتفاعا من 19 سفينة في الأسبوع السابق.