قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة إدارة العجمي التعليمية: منع المراوح الصغيرة لاستخدامها في الغش
تقارير أرجنتينية تكشف موقف ميسي من مواجهة مصر في كأس العالم 2026
"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية
محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الهرم وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
كيف يعزز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري؟.. العقيد حاتم صابر يوضح
الجيش الإيراني: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو
ممثلة النواب الأردني تطالب بزيادة الدعم الإنساني لنساء فلسطين المتضررات من الحرب
اندلاع حريق في جسر بروكلين عقب عرض ألعاب نارية باحتفالات استقلال الولايات المتحدة
الكيلو بـ70 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد
مصدر عسكري سوداني: الجيش يتصدى لهجمات الدعم السريع
لحظة تاريخية.. كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
ماذا يحدث داخل معسكر المنتخب قبل مباراة الأرجنتين؟.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبوالعينين: انتهاكات إسرائيل تهدّد اتفاق السلام.. ومصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في التوسط لإنهاء الحرب وواصلت دورها الإنساني تجاه غزة|صور

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو العينين ، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تهدد اتفاق وقف الحرب في غزة، وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، رغم النجاح الذي حققته مصر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، واستمرار دورها الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال رئاسته الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبو العينين: مصر نجحت في وقف نزيف الدم

وقال أبو العينين إن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت من خلال جهودها المخلصة، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في التوسط للتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما أسهم في فتح نافذة نحو التهدئة ووقف نزيف الدم.

وأضاف أن مصر لم يقتصر دورها على جهود الوساطة السياسية، بل واصلت أداء واجبها الإنساني، فكانت شريان الحياة الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سواء تلك التي قدمتها مصر أو التي قدمها الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول المنطقة والعالم، كما فتحت أبوابها لاستقبال آلاف المصابين والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

أبو العينين: السلام أصبح مهددًا بسبب الانتهاكات

وأشار رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى أن ما تحقق من هذه الجهود أصبح مهددًا في ظل استمرار الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف الحرب، وعدم التنفيذ الكامل لبنوده ومراحله، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بصورة لا يمكن قبولها أو التعايش معها.

وأوضح أن عمليات إعادة إعمار قطاع غزة لا تزال معطلة، كما تتواصل الممارسات الأحادية غير المشروعة، ويتوسع الاستيطان، وتتزايد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، فضلًا عن هدم المنازل ومصادرة الأراضي، بما يقوض فرص السلام ويهدد حل الدولتين.

وشدّد أبوالعينين على أن السلام لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، وإنما باحترامها وتنفيذها الكامل، مؤكدًا أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في ضمان الالتزام بجميع بنود اتفاق وقف الحرب، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال، ووقف الإجراءات الأحادية، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع على أساس حل الدولتين.

وأكد أن المنطقة لا تحتاج إلى جولات جديدة من الحروب، وإنما إلى إرادة حقيقية للسلام تستند إلى العدالة والشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين البرلمان الأورومتوسطي القضية الفلسطينية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

ترشيحاتنا

ديشامب ومبابي

ديشامب بعد عبور باراجواي: طلبت حماية مبابي من الالتحامات ونستعد للمغرب

أنشيلوتي

أنشيلوتي يحسم الجدل: فينيسيوس ونيمار قادران على اللعب معًا.. ويؤكد جاهزية البرازيل لموقعة النرويج

كأس العالم

مواعيد مباريات اليوم 5-7-2026 بكأس العالم والقنوات الناقلة

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد