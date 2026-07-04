حركات خادشة وألفاظ خارجة | حبس صانعة محتوى بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

تفاصيل القبض علي المتهمة

تمكنت الأجهزة الامنية من صبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خارجة والتحريض على البلطجة والإتيان بحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.